Поедающие мусор коровы смутили самарцев, отдыхающих на Проране

Самарские коровы едят только "полезную" еду. Фото: ЧП 63

В Самарской области в поселке Проран местные жители удивились коровам, поедающим мусор. Рядом с пляжем животные решили устроить себе сытный ужин.

В социальных сетях местные жители поделились кадрами своих странных соседей. Отдыхающие планировали провести время с палатками на берегу Волги. К их отдыху присоединились коровы с телятами. Отмечают, что животные регулярно посещают подобную точку «питания».

Пользователи в комментариях задаются вопросом, насколько будет вкусное молоко после такого приема пищи. Туристы несколько раз пробовали отогнать копытных от мусорки, но они возвращаются снова и снова.

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