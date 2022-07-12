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Общество12 июля 2022 17:32

Поедающие мусор коровы смутили самарцев, отдыхающих на Проране

Такое соседство не очень радует горожан, решивших искупаться в Волге
Алена ПРОВКИНА
Самарские коровы едят только "полезную" еду. Фото: ЧП 63

Самарские коровы едят только "полезную" еду. Фото: ЧП 63

В Самарской области в поселке Проран местные жители удивились коровам, поедающим мусор. Рядом с пляжем животные решили устроить себе сытный ужин.

В социальных сетях местные жители поделились кадрами своих странных соседей. Отдыхающие планировали провести время с палатками на берегу Волги. К их отдыху присоединились коровы с телятами. Отмечают, что животные регулярно посещают подобную точку «питания».

Пользователи в комментариях задаются вопросом, насколько будет вкусное молоко после такого приема пищи. Туристы несколько раз пробовали отогнать копытных от мусорки, но они возвращаются снова и снова.

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