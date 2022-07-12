В Самарской области планируют ввести национальную систему данных госреестра недвижимости

Дмитрий Азаров принял участие в совещании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 12 июля 2022 года, принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных. Новую систему планируют внедрить в регионы, жители губернии смогут воспользоваться удобным сервисом.

Подобная система позволит объединить на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости. Это поможет обеспечить эффективность использование ресурсов и получить гарантии прав на недвижимость на территории всей страны.

Заявители также смогут обратиться за услугой, чтобы приступить к работам на участке. Процедура согласования будет проходить в минимальные сроки.