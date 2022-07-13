Самарчанка попала под уголовное дело за обещание помощи в приобретении водительских прав

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы, однако срок изменили на условный Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре осудили местную 35-летнюю жительницу. Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ («Обещание посредничества во взяточничестве»). Информацию сообщает прокуратура Самарской области.

Суд установил, что феврале текущего года самарчанка предложила четырем людям, которые искали инструктора по вождению, помощь в получении водительских прав. Она обещала, что документ им предоставят без обучения и сдачи экзаменов, поскольку у нее «есть знакомые в ГИБДД». Свои «услуги» женщина предлагала через личные сообщения в соцсетях.

На днях Куйбышевский районный суд вынес самарчанке приговор. Ее признали виновной и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако срок изменили на условный, поскольку у женщины имеется маленький ребенок. Отмечается, что при изменении приговора также учитывалась личность осужденной и характер совершенных деяний.