Работников СУТЭК заподозрили в имущественном ущербе на 5 млн рублей

У компании образовался крупный долг перед АО «КНПЗ» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудников «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Неустановленных работников подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.

Следствие полагает, что сотрудники АО «СУТЭК» собрали с граждан деньги за коммунальные услуги. Собранную сумму они должны были направить в ресурсоснабжающую организацию, однако в полном объеме деньги не передавали. В результате у «СУТЭК» образовался долг перед АО «КНПЗ» на сумму более 5 млн. рублей.

Прокуратура Самарского района Самары признала постановление о возбуждении дела законным. Расследование находится под контролем надзорного органа.