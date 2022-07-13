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Общество13 июля 2022 5:04

Работников СУТЭК заподозрили в имущественном ущербе на 5 млн рублей

Сотрудники компании собрали с граждан деньги за коммунальные услуги, но «не донесли» их в ресурсоснабжающую организацию
Валентина ПОЛИКАРПОВА
У компании образовался крупный долг перед АО «КНПЗ»

У компании образовался крупный долг перед АО «КНПЗ»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудников «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Неустановленных работников подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.

Следствие полагает, что сотрудники АО «СУТЭК» собрали с граждан деньги за коммунальные услуги. Собранную сумму они должны были направить в ресурсоснабжающую организацию, однако в полном объеме деньги не передавали. В результате у «СУТЭК» образовался долг перед АО «КНПЗ» на сумму более 5 млн. рублей.

Прокуратура Самарского района Самары признала постановление о возбуждении дела законным. Расследование находится под контролем надзорного органа.