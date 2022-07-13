В Самарской области полицейские задержали сельчанина с марихуаной в кармане

Вес наркотического вещества составил 23 грамма, что относится к значительному размеру. Фото: ГУ МВД по Самарской области

34-летний житель села Тимашево Кинель-Черкасского района стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в незаконном приобретении и хранение наркотиков. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям поступала информация о том, что житель Тимашево может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Полицейским удалось задержать мужчину на одной из улиц села. При осмотре у него обнаружили растительное вещество - оно лежало в кармане кофты задержанного. Анализ показал, что мужчина носил с собой 23 грамма марихуаны.

- Данный вес относится к значительному размеру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере», - рассказали в региональном ГУ МВД.

Ранее задержанный уже был судим. В ходе допроса он объяснил, что не собирался сбывать наркотик, приобрел его исключительно для употребления. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков проверяют данную информацию. Расследование дела продолжается.