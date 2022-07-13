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Общество13 июля 2022 6:11

Строители смонтировали 568 балок на эстакаде на ул. Ново-Садовой в Самаре

Работа ведется на последнем пролете и уже близится к завершению
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Остался последний рывок и все 576 балок будут установлены

Остался последний рывок и все 576 балок будут установлены

В Самаре продолжается строительство крупного объекта - 575-метровой эстакады на улице Ново-Садовой. Работы на площадке идут быстрыми темпами. Видеоблогер Евгений Щекин показал, на каком этапе находится строительство 13 июля 2022 года.

На кадрах видно, что строители завершают монтаж балок путепровода. Они приступили к работе над последним пролетом - одна полоса движения уже готова, рабочие укладывают балки на второй. Каждый пролет эстакады состоит из 16 балок, а это значит, что им осталось смонтировать всего 8 штук и все 576 балок будут полностью установлены.

Отметим, что изначально данный этап работ был намечен на май 2022 года. Благодаря опережающему темпу приступить к монтажу удалось в конце 2021 года - первая балка была смонтирована в декабре. Согласно контракту, полностью завершить строительство эстакады должны к концу 2023 года.