Таксист украл у клиента дорогостоящий телефон в Самарской области

Пострадавший не смог самостоятельно вернуть телефон и обратился к правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районном суде будут судить 33-летнего уроженца Ульяновской области. Мужчину обвиняют в хищении телефона у клиента службы такси, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Обвиняемый работает таксистом в Сызрани. Некоторое время назад он подвозил 25-летнего клиента домой из магазина. Во время очередного заказа мужчина обнаружил, что парень забыл свой сотовый телефон на заднем сиденье. Тем временем пропажу заметил и сам владелец аппарата. Молодой человек забеспокоился - по его словам, сотовый стоил 60 тысяч рублей - и попытался вернуть пропажу.

- Потерпевший связывался с диспетчером, разговаривал с водителем и даже предлагал ему вознаграждение, но мужчина решил оставить телефон себе. Тогда парень обратился в полицию, - сообщает региональное ГУ МВД.

Оперативники обнаружили таксиста по месту жительства. Телефон был у него дома. Полицейские изъяли аппарат и вернули владельцу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование завершено, в ближайшее время таксист предстанет перед судом.