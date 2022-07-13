Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 6:57

Таксист украл у клиента дорогостоящий телефон в Самарской области

Мужчина забыл аппарат в машине, а водитель решил оставить его себе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавший не смог самостоятельно вернуть телефон и обратился к правоохранителям

Пострадавший не смог самостоятельно вернуть телефон и обратился к правоохранителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районном суде будут судить 33-летнего уроженца Ульяновской области. Мужчину обвиняют в хищении телефона у клиента службы такси, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Обвиняемый работает таксистом в Сызрани. Некоторое время назад он подвозил 25-летнего клиента домой из магазина. Во время очередного заказа мужчина обнаружил, что парень забыл свой сотовый телефон на заднем сиденье. Тем временем пропажу заметил и сам владелец аппарата. Молодой человек забеспокоился - по его словам, сотовый стоил 60 тысяч рублей - и попытался вернуть пропажу.

- Потерпевший связывался с диспетчером, разговаривал с водителем и даже предлагал ему вознаграждение, но мужчина решил оставить телефон себе. Тогда парень обратился в полицию, - сообщает региональное ГУ МВД.

Оперативники обнаружили таксиста по месту жительства. Телефон был у него дома. Полицейские изъяли аппарат и вернули владельцу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование завершено, в ближайшее время таксист предстанет перед судом.