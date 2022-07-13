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Общество13 июля 2022 7:37

Самарец захватил часть общего коридора и сделал персональный тамбур

Обделенные соседи подали на мужчину в суд
Анастасия ФИЛАТОВА
Приставы проконтролировали демонтаж незаконной перегородки в подъезде / Фото: УФССП по Самарской области

Приставы проконтролировали демонтаж незаконной перегородки в подъезде / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре мужчина самовольно захватил часть подъезда. Житель одного из домов в Промышленном районе отгородил участок общего коридора и сделал себе персональный тамбур. Соседям неожиданное препятствие не понравилось, и они обратились в суд.

- Мужчина установил металлическую перегородку с дверью. Конструкция мешала соседям открывать двери в свои квартиры и закрывала окно шахты дымоудаления противопожарной системы. Суд обязал самарца демонтировать ее, - сообщили в пресс-службе регуправления ФССП.

Приставы рассказали мужчине, что ему может грозить, если он не исполнит данное решение. Одна из мер — исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. Житель многоэтажки не стал усугублять ситуацию и убрал перегородку.