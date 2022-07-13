Тольяттинский АВТОВАЗ возобновляет производство LADA NIVA Legend в новой комплектации

Цены на новую комплектацию NIVA Legend будут снижены Фото: АвтоВАЗ

Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства еще одного автомобиля. Завод вновь начнет выпускать трехдверный внедорожник LADA NIVA Legend. Это будет новая комплектация 2022 модельного года.

- Первой станет версия Classic’22, разработанная для обеспечения максимально возможной локализации автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов, - говорится в сообщении предприятия.

Особенности новой версии LADA NIVA Legend: гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, система постоянного полного привода и др.

Стоимость новой комплектации пока не известна. Ее объявят в ближайшее время. По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, внедорожники NIVA Legend начнут поступать в дилерские центры уже на этой неделе. Цены на модели этого года будут снижены.

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