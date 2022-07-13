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Происшествия13 июля 2022 8:50

Появилось видео пожара, который произошел в двухэтажном доме на ул. Советской в Самаре

«Огненными» кадрами поделились очевидцы происшествия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Возгорание началось в ночь с 12 на 13 июля

Возгорание началось в ночь с 12 на 13 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ночь на 13 июля произошел крупный пожар. На улице Советской, 60, загорелся деревянный дом - к счастью, не жилой. Очевидцы сообщали, что огонь вырывался из окон, пламя охватило верхнюю часть здания и крышу. А позднее поделились видеозаписью страшного ЧП.

Несмотря на то, что происшествие случилось поздно ночью, территория вокруг пылающего дома оказалась ярко освещена. От горящего деревянного строения раздавался треск, шел густой дым. На месте возгорания работали пожарные.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщали, что возгорание произошло на площади 200 квадратных метров. С огнем боролись 28 человек, было задействовано 7 единиц техники. Полностью потушить пламя удалось спустя долгих два часа. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.