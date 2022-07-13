Самарские волонтеры помогут в восстановлении освобожденных территорий ДНР

Молодые люди пройдут специальное обучение и начнут работать в гуманитарных центрах

Волонтеры из Самары помогут в восстановлении освобожденных территорий Донбасса. Они будут работать в гуманитарных центрах партии «Единая Россия».

Поддержку жителям ДНР и ЛНР решили оказать еще двое активистов «Молодой гвардии». Это Александр Данилевский и Эдуард Нестеренко. Недавно они отправились в Москву — в центр обучения волонтеров для работы на освобожденных территориях. Тренинги там проводят специалисты в области медицины, психологии и физподготовки. После окончания обучения активистов отправят в Харьковскую область.

Напомним, в минувшие выходные из Самарской области уехали шесть волонтеров. Среди них: трое добровольцев из Тольятти, а также активисты из Жигулевска и Самары. Они отправились в Мариуполь, где проведут около трех недель.

Кроме того, сейчас в Мариуполе уже работает группа самарских волонтеров. Молодые люди оказывают гуманитарную помощь местным жителям, помогают восстанавливать соцобъекты и трудятся в пунктах, где предоставляют юридическую помощь.