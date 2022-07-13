В полиции рассказали подробности страшной аварии на М-5, где в самарца отлетела железная пластина

Самарец получил серьезные травмы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Утром, 5 июля 2022 года, на 1029 км трассы М-5 Урал произошло страшное ДТП, которое чуть не стоило жизни молодому жителю Самары. По неустановленным причинам от дороги оторвалась железная пластина и отлетела в лобовое стекло самарца. От удара молодой человек получил травму руки и лица и был срочно госпитализирован в больницу.

«КП-Самара» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области, где нам ответили, что в настоящее рвемя проводится административное расследование.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил отбрасование железной пластины квадратной формы на автомобиль Форд Фокус, которым управлял пострадавший, - сообщили полицейские.

Сейчас полицейские пытаются установить все обстоятельства и условия происшествия. После проверки будет дана оценка эксплуатационному состоянию участка автомобильной дороги, а также организации, ответственной за его содержание.

Сейчас пострадавший находится в больнице, ему провели первую операцию по восстановлению лица, а впереди оперативное лечение поврежденной кисти руки. Мужчина находится в сознании, но не может говорить и есть через трубочку. Родственники собирают доказательства и связываются с адвокатами, чтобы наказать виновных из числа ответственных лиц.

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