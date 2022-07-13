Еще 56 человек заразились коронавирусом в Самарской области 13 июля 2022 года

За сутки в больницы госпитализировали 33 жителя региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 13 июля 2022 года, в Самарской области выявили еще 56 случаев заражения коронавирусом. Общая заболеваемость достигла 386 441. Об этом сообщает оперштаб.

Почти половина инфицированных — жители Самары. На областную столицу приходятся 22 новых пациента. В Тольятти за сутки зафиксировали еще 6 ковид-больных, в Ставропольском районе — 5, а в Новокуйбышевске, Похвистневе и Сызрани — по 4.

В больницы Самарской области госпитализировали 33 человека. Еще 24 жителя региона успешно завершили лечение. За все время победить COVID-19 смогли 377 898 пациентов.

К сожалению, скончался еще один больной с КВИ. Всего с начала пандемии в губернии произошло 7910 летальных исходов.