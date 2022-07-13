Тольяттинская фирма по продаже устройств для курения не доплатила акцизы на 16 млн рублей

Факт неуплаты обнаружили сотрудники Самарской таможни. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Самарские таможенники совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России уличили одну из фирм Тольятти в неуплате акцизов за электронные устройства для курения. Информацию сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Проверка показала, что директор фирмы в течение прошлого года заказывал из Китая устройства фирмы BRUSKO. В общей сложности компания не уплатила акциз по 267 тыс. устройств, общая таможенная стоимость товаров составила 91,6 млн. рублей. В результате неуплата акцизов превысила 16 млн. рублей.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается.