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Общество13 июля 2022 11:12

В Самаре из-за проведения форума «iВолга-2022» перекроют движение транспорта

Ограничения будут действовать на участке от ул. Набережной до ж/д станции «135 км»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ознакомиться с организацией движения можно на схеме администрации

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме администрации

Уже на следующий неделе в Самарской области стартует молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2022». В связи с этим власти на две недели ограничат движение транспорта. Информацию сообщили в администрации города.

Проезд запретят с 8:00 14 июля до 20:00 3 августа 2022 года по дороге в поселке Прибрежный. Ограничения будут действовать на участке от улицы Набережной до станции «135 км» (от КПП №1 до КПП №2).

Временные нововведения не коснутся машин с пропусками от дирекции форума, а также спецмашин скорой, полиции и пожарных. Власти просят водителей заранее планировать маршрут.