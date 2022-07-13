В Самарской области продолжается развитие базы отдыха для педагогов

Губернатор встретился с учителями школ Самарской области. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с учителями школ региона, которые сейчас проходят курсы повышения квалификации «Образование: взгляд в будущее». Обучение проходит на базе отдыха в Муранском сосновом бору. Во встрече также принял участие участие министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Губернатор пообщался с педагогами и проверил условия, в которых проходит переподготовка. Объект долгое время не использовался. С 2019 года на базе отдыха начались работы по ее восстановлению. Уже удалось отремонтировать жилые помещение, модернизировать инженерные системы, восстановить освещение на улице, а также закупить новое оборудование для столовой. Курсы повышения квалификации проводят преподаватели ресурсных центров министерства образования и науки Самарской области и государственного московского педагогического университета. Педагоги не только получат новые актуальные знания от коллег и обменяются опытом, но и отдохнут на природе.

Глава региона поставил задачу министру образования региона Виктору Акопьяну сверить планы по модернизации базы с учительским сообществом. Это поможет узнать потребности педагогического состава. Преподаватели также выступили с предложением проведения семинаров для педагогов других регионах, чтобы делиться с ними опытом. Дмитрий Азаров поддержал идею.

— Мы всегда поддерживаем подобные инициативы. Учителя Самарской области – люди, для которых нет чужих детей, поэтому мы будем рады поддержать такую идею, — отметил глава региона. — У нас есть планы по развитию территории. Мы продолжим создавать на этой базе отдыха условия для вашего профессионального и творческого развития.