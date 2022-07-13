В Самарской области пьяный парень угнал резиновую лодку и утопил ее

Похищенную лодку вместе с мотором от нее нашли на дне реки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях в Самарской области произошла дерзкая кража. У 37-летнего мужчины, который отдыхал на правом берегу протоки Сухой Сармы в Безенчукском районе, под покровом ночи «увели» резиновую лодку. Разыскать пропажу удалось на дне водоема.

По словам потерпевшего, он отдыхал на побережье вместе с семьей. Перед сном привязал лодку к берегу, а утром не обнаружил ее на прежнем месте. Пришлось вызывать полицию. Вскоре стражи порядка прибыли на место происшествия и заметили неподалеку двух подозрительных молодых людей. Парни, увидев правоохранителей, спешно собрали свои вещи и погрузились в авто. Уехать им не дали.

- 22-летний молодой человек рассказал, что во время отдыха чрезмерно выпил алкоголь и отправился на другой берег. Там он увидел лодку. Парень дождался ночи, отвязал ее и уплыл с помощью весел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Воришка нашел место в камышах, снял мотор, погрузил ее в лодку, а затем спустил с нее воздух. В итоге плавсредство оказалось затоплено. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему может грозить до 5 лет колонии. Что касается лодки, то ее подняли со дна реки и вернули владельцу.