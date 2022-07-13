Самарцам рассказали, почему еще не запущен «Валдай»

Совсем скоро жители смогут переплавляться на скоростном судне. Фото: РЕЧФЛОТ-63

Жители областного центра спросили, почему до сих пор не запущено скоростное судно «Валдай». Самарцам рассказали, когда организуют перевозки.

Представители ведомства в социальных сетях отметили, что на данный момент судоходная компания завершает оформление документов. Совсем скоро объявят точные даты запуска перевозок. Ранее сообщали, что перевозки планировали запустить еще в начале июля.

Напомним, что первый скоростной «Валдай» появился в областном центре в начале мая этого года. После на официальном сайте перевозчика появилась информация о ценах и графике работы.