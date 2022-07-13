В Самарской области выявили еще 56 новых случаев заражения коронавируса

В регионе появились данных о новых случаях заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителям сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Появились данные за последние сутки.

По полученной информации от оперштаба на 13 июля 2022 года, в регионе выявили еще 56 случаев заражения. Почти половина новых инфицированных приходится на областной центр. В Самаре обнаружили 22 зараженных, в Тольятти – 6 больных, в Сызрани и Похвистневе – по 4.

Напомним, что, не смотря на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, количество зараженных колеблется. Жителям все еще необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.