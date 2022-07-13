Самарская актриса снялась в новой комедийной антиутопии «Два холма»

Актриса родилась и выросла в городе Жигулевск Самарской области. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

На телеканале ТНТ стартует премьера нового сериала «Два холма». Комедийная антиутопия расскажет о будущем, в котором миром правят только женщины, сообщает пресс-служба телеканала.

Одну из ролей в сериале исполнила актриса из Жигулевска Светлана Саягова. Сегодня она известна зрителям по сериалам «Улица», «Инсомния», «Я не шучу», «Контакт» и другим. А начинала свою творческую карьеру Светлана на самарской земле. В 1999 году она окончила Волжский университет им. Татищева в Тольятти, а после работала в Тольяттинском муниципальном театре драмы «Колесо».

- Я долго служила в театре «Колесо» и скоро вновь туда вернусь - народная артистка, мой педагог Наталья Дроздова позвала меня играть там спектакль. Из-за этого я буду чаще приезжать на родину, а значит - чаще встречаться с друзьями и родными, - поделилась Светлана Саягова.

Актриса отмечает, что сих пор с любовью вспоминает свою малую родину и старается посещать родные места, несмотря на загруженный график.

- Жигулевск — моя Родина. Стараюсь бывать в городе летом и зимой. Сына - к бабушке, дедушке, сама - к друзьям, родным. Люблю сходить в поход на Телячку. Считаю, что сейчас город стал краше. Сделали набережную, на которой приятно вечером посидеть на лавочке, посмотреть на закат. Мое любимое место в Жигулевске — это улица Приволжская, потому что я родилась там и провела все детство. Также нравится бывать в парке, который сейчас отстроили, - рассказывает актриса.

В «Двух холмах» Светлана Саягова исполнила роль врача. Показ сериала начнется 25 июля в 21:00 на телеканале ТНТ.