Стало известно, кому в Самаре готовы платить 200 тысяч рублей в июле 2022 года

Кандидатам на высокую должность и зарплату нужно многое уметь и знать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля 2022 года в Самаре. Рейтинг составили специалисты сервиса поиска работы SuperJob.

Возглавляет список вакансия менеджера по работе с кадровыми представителями. Кандидата, который спешно пройдет собеседование, ждет зарплата от 200 тысяч рублей, удаленка и корпоративная связь.

На втором месте оказалась вакансия Senior/Middle Fullstack Backend Golang. Одно из требований к претенденту — опыт работы от 3 лет. Работодатель обещает платить от 180 тысяч рублей в месяц, компенсировать изучение английского языка и затраты на интернет.

Зарплату от 82 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам автомобилей. Основные требования к кандидату — опыт ведения переговоров и работы с клиентами.

На четвертом месте расположилась вакансия замруководителя отдела продаж в одну из ведущих компании на рынке строительства и обслуживания инженерных коммуникаций. Претенденту на эту должность готовы ежемесячно платить от 60 тысяч рублей. Аналогичную зарплату предлагают также инженеру-замерщику, которому необходимо будет общаться с клиентами, консультировать их и помогать в подборе продукта.