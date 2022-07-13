Более 40% самарцев не хотят работать с родственниками

Самарцы рассказали, почему не хотят работать с родней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие местные жители рассказали, что не хотели бы работать с родственниками в одной организации. Исследователи сервиса по поиску работы Зарплата.ру провели опрос.

По полученным данным, более 40% респондентов отметили, что категорически против работы с родственниками. Исследователи провели опрос среди работающей части населения. Отмечают, что больше половины опрошенных не против работать с родственниками – 56%, только 2% уже работают вместе с семьей.

Многие жители также отметили, что категорически не хотели бы работать с супругами, таких среди опрошенных 41%. С дальними родственниками не хотели бы работать 25%, с детьми – 14%, с родителями около 12%.