В Самаре неподалеку от здания Минкульта заметили змею

Змея ползала по тротуару и едва не забралась в подвал одного из зданий / Фото: Мария Пашинина

В среду, 13 июля 2022 года, жители Самары повстречали неприятную (для некоторых людей) личность. Неподалеку от здания министерства культуры на улице Фрунзе горожане заметили змею. Очевидцы решили ее поймать, а то вдруг она ядовитая и покусает зазевавшихся прохожих. В ход пошли щетка с длинной ручкой и пятилитровая бутылка из-под воды.

— Легендарный фотограф Юрий Стрелец спас всех и даже женщин-полицейских, к которым мы обратились. Его смелость зашкаливает. Он не знал, что это за змея — она кидалась на него, но все равно вступил в бой, — поделилась на своей странице в соцсети журналист и писатель Мария Пашинина.

Самарцы поймали ужа, который не представляет опасности для человека / Фото: Мария Пашинина

Бесстрашный самарец благополучно загнал змею в бутылку. Свидетели происшествия позвонили в зоопарк, чтобы узнать, что дальше делать с находкой. По чистой случайности в этот момент проходила женщина, которая разбирается в змеях. Она рассказала, что это уж. Он не представляет опасности для человека. Если встретит врага, старается сбежать, если не получилось — шипит и бросается. Лучше всего выпускать ужа рядом с водоемами, но не там, где пляжи. Самарчанка забрала змею и пообещала о ней позаботиться.