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Общество13 июля 2022 12:58

Жителям Самарской области рассказали, когда начнутся работы по расчистке реки Сызранка

Подтвердили финансирование участка
Алена ПРОВКИНА
В регионе стартуют работу по расчистке Сызранки. Фото: городская администрация

В регионе стартуют работу по расчистке Сызранки. Фото: городская администрация

В Самарской области местным жителям рассказали, когда начнутся работы по расчистки реки Сызранка. Протяженность объекта составит почти 1,6 км.

По данным правительства региона, работы планируют начать в 2022 году. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области уже подтвердило финансирование данного участка. Уборку начнут в районе набережной Сызранского Кремля.

Отмечают, что участок ограничен двумя мостами. Протяженность второй расчистки достигнет 1,8 км. Работы могут начать в августе и октябре 2022 года. Завершат расчистку в 2024 году.