Самарская область входит в ТОП-10 туристических направлений России. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самарской области создано министерство туризма. Его министром стал Артур Абдрашитов. Ранее он возглавлял департамент туризма в регионе. Постановление о создании министерства подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Задачами ведомства станут реализация государственной политики в туристической сфере, разработка стратегии развития отрасли, работа по созданию туристической инфраструктуры и популяризации внутреннего туризма в регионе.

— Туризм — одно из самых перспективных и востребованных направлений в Самарской области. Мы создали министерство туризма понимая, что у этой отрасли большое будущее. Это не только позволит создать дополнительный экономический рост региона, но и придаст новый импульс развития достопримечательностям и знаковым местам губернии, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что Самарская область входит в ТОП-10 туристических направлений России. Количество туристов растет с каждым годом. Гостей привлекает не только богатая история и живописная природа региона, но и яркие культурные события. Например, в этом году в Самарской области прошла ХХХ Юбилейная Студенческая Весна, состоялся фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ», прошел Грушинский фестиваль. В ближайшее время в регионе планируется форум «iВолга», фестиваль «Волга Фест», а также международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век».