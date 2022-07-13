В Самаре планируют провести распределение мест в детские сады 15 июля 2022 года

Распределение пройдет в автоматизированном формате Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно, когда пройдет распределение мест в детские сады. Родителей предупредили о всех нюансах подачи заявлений.

По сообщению городской администрации, распределение планируют провести 15 июля 2022 года. Оно пройдет в автоматизированном формате. Родителям необходимо проверить данные на официальном портале образовательных услуг. При обнаружении ошибок или неточности, нужно обратиться в отделение МФЦ.

Специалисты сообщат об итогах распределения и статусе заявления. Рядом с фамилией ребенка на официальном сайте появится надпись – «Направлен». Означает, что дошкольника приняли в выбранный детский сад.