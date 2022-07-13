ТЦ «Междуречье» выставили на продажу в Самаре за 145 млн рублей

В здании находятся два крупных магазина и офисные помещения Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу еще один торговый центр. Нового владельца ищут для «Междуречья», который расположен на улице Белорусской в Куйбышевском районе города. Объявление появилось на сайте «Авито».

Площадь ТЦ, которое ввели в эксплуатацию в 2011 году, составляет 4 392 кв. м. Здание включает пять этажей, в том числе подвальный и технический. На первом этаже «Междуречья» работает магазин низких цен «Победа», на втором - «Планета одежды и обуви». Третий и часть четвертого этажа занимают офисные помещения.

Владелец намерен продать «Междуречье» за 145 млн рублей. В объявлении продавец указывает, что есть планы по строительству второй очереди ТЦ (прилегающая территория, вплоть до проезжей части улицы Белорусской). Уже разработан проект.