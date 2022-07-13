В Самаре скончался замруководителя исполнительного комитета «Единой России» Владимир Бакулин 13 июля

Скончался Владимир Борисович Бакулин. Фото: пресс-служба партии

В Самаре стало известно о смерти заместителя руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единой России» Владимира Бакулина. Об этом сообщили в пресс-службе партии 13 июля 2022 года.

Отмечают, что мужчина скончался на 62 году жизни. Долгое время Владимир Бакулин боролся с продолжительной болезнью. Многие знают Владимира Борисовича, как ответственного организатора и профессионала в работе с людьми.

Прощание с Владимиром Бакулиным запланировано на 14 июля 2022 года. Оно пройдет с 11:00 до 12:00 на улице Борской, 108, похоронный дом №1, зал №3. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и друзьям Владимира Борисовича.