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Общество13 июля 2022 15:12

В Автограде прошли первые сборы «Street Workout- 2022», благодаря поддержке «Толяттикаучук»

Тольятти может стать одним из лидеров этого направления
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В Тольятти прошли первые межрегиональные сборы

В Тольятти прошли первые межрегиональные сборы

В Тольятти прошел первый межрегиональный тренировочный сбор «Street Workout- 2022». Мероприятие прошло благодаря поддержке предприятия «Тольяттикаучук».

Отмечают, что в любительских соревнования приняли участие более 50 атлетов. Спортсмены приехали из 10 разных городов. Сами сборы проводятся по инициативе федерации воздушно-силовой атлетики региона, клуба единоборств «ARSENAL FIGHTING», прокуратуры и администрации Автограда.

Такие мероприятия проводят в городе уже 6 лет. Организаторы подчеркивают, что Тольятти сможет стать одним из лидеров в стране по данному направлению. В программу сборов попали показательные выступления мастеров и баттлы среди участников.