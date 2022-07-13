В Автограде прошли первые сборы «Street Workout- 2022», благодаря поддержке «Толяттикаучук»

В Тольятти прошли первые межрегиональные сборы

В Тольятти прошел первый межрегиональный тренировочный сбор «Street Workout- 2022». Мероприятие прошло благодаря поддержке предприятия «Тольяттикаучук».

Отмечают, что в любительских соревнования приняли участие более 50 атлетов. Спортсмены приехали из 10 разных городов. Сами сборы проводятся по инициативе федерации воздушно-силовой атлетики региона, клуба единоборств «ARSENAL FIGHTING», прокуратуры и администрации Автограда.

Такие мероприятия проводят в городе уже 6 лет. Организаторы подчеркивают, что Тольятти сможет стать одним из лидеров в стране по данному направлению. В программу сборов попали показательные выступления мастеров и баттлы среди участников.