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Происшествия13 июля 2022 15:58

Самарцы поделились видео пожара в Студеном овраге

Черный дым поднялся в небо
Алена ПРОВКИНА
Жители поделились кадрами возгорания. Фото: скриншот видео

Жители поделились кадрами возгорания. Фото: скриншот видео

Жители Самары поделились кадрами сильного пожара в Студеном овраге. Очевидцы проплывали мимо Сокольих гор.

Видео появилось в социальных сетях сегодня днем, 13 июля 2022 года. Клубы черного дыма поднялись в небо над лесом. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, на месте происшествия горела сухая трава.

Напомним, что в регионе объявлен уровень опасности из-за риска природных пожаров. Чаще всего причиной возгорания становится человеческая халатность. Специалисты рекомендуют жителям не разводить костры в лесах и не поджигать сухую траву.