Самарцы поделились видео пожара в Студеном овраге

Жители поделились кадрами возгорания. Фото: скриншот видео

Жители Самары поделились кадрами сильного пожара в Студеном овраге. Очевидцы проплывали мимо Сокольих гор.

Видео появилось в социальных сетях сегодня днем, 13 июля 2022 года. Клубы черного дыма поднялись в небо над лесом. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, на месте происшествия горела сухая трава.

Напомним, что в регионе объявлен уровень опасности из-за риска природных пожаров. Чаще всего причиной возгорания становится человеческая халатность. Специалисты рекомендуют жителям не разводить костры в лесах и не поджигать сухую траву.