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Общество13 июля 2022 16:16

В Самаре строители поликлиники №10 уже возвели наружные стены здания

Выполняют отделочные работы
Алена ПРОВКИНА
Специалисты продолжают работы на объекте. Фото: минздрав региона

Специалисты продолжают работы на объекте. Фото: минздрав региона

В Куйбышевском районе Самары специалисты продолжают строительство поликлинического отделения городской больницы №10. Строители уже возвели наружные стены здания.

По информации минздрава Самарской области, в регионе реализуют проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. Строительство началось еще год назад. На данный момент специалисты возвели наружные стены, перекрыли кровлю здания и выполняют отделочные работы.

Отмечают, что общая площадь поликлиники превысит 13 тысяч квадратных метров. В скором времени жители района смогут получать медпомощь в комфортных условиях.