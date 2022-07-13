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Происшествия13 июля 2022 16:47

В Самаре посредник в покупке военного билета может оказаться в тюрьме

За свое обещание мужчина понесет уголовную ответственность
Алена ПРОВКИНА
За посредничество мужчина предстанет перед судом

За посредничество мужчина предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина сообщил потенциальному покупателю, что может стать посредником. Он собирался помочь незнакомцу купить военный билет.

По информации прокуратуры Самарской области, местный житель сообщил, что может помочь в получении военного билета за вознаграждение. Заинтересованный молодой человек хотел получить отметку – «Ограниченно годен». Посредник планировал передать 130 тысяч рублей.

После сделки мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд. Посредник может оказаться в тюрьме.