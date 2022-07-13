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Происшествия13 июля 2022 17:35

В Тольятти мужчина за фальшивые 10 тысяч рублей отправится в колонию на год

Приговор еще не вступил в силу
Алена ПРОВКИНА
Мужчина расплачивался фальшивыми купюрами

Мужчина расплачивался фальшивыми купюрами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местный житель окажется за решеткой из-за фальшивых купюр. Мужчина знал, что нарушает закон.

По данным прокуратуры Самарской области, подсудимый потратил деньги в торговых точках Автозаводского района. Он расплатился двумя фальшивыми банкнотами номиналом в 5 тысяч рублей. Злоумышленник знал о том, что купюры не являются билетами банка России, но все равно оплачивал покупки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении и сбыте заведомо поддельных банковских билетов. Суд признал задержанного виновным Ему назначили срок лишения свободы – 1 год и 1 месяц в колонии общего режима.