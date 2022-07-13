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Общество13 июля 2022 18:03

Самарцам рассказали о пользе рептилий на дачных участках

Ящерицы помогают дачникам
Алена ПРОВКИНА
Дачникам рассказали, как привлечь полезных рептилий

Дачникам рассказали, как привлечь полезных рептилий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары и области рассказали о пользе рептилий на дачных участках. Ящерицы остаются на страже огородов.

По мнению экспертов и дачников, прыткие ящерицы приносят гораздо больше пользы, чем вреда на участке. Отмечают, что на местах, где разводятся рептилии, уменьшается количество вредных насекомых. Они также помогают избавиться от многих вредителей.

Чтобы привлечь полезных рептилий, рекомендуют оставлять на огороде участки естественной растительности, добавлять в ландшафт больше камней и обустраивать для ящериц удобные места для ночевки – поленья или небольшие водоемы.