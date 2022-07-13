Самарцам рассказали о пользе рептилий на дачных участках

Дачникам рассказали, как привлечь полезных рептилий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары и области рассказали о пользе рептилий на дачных участках. Ящерицы остаются на страже огородов.

По мнению экспертов и дачников, прыткие ящерицы приносят гораздо больше пользы, чем вреда на участке. Отмечают, что на местах, где разводятся рептилии, уменьшается количество вредных насекомых. Они также помогают избавиться от многих вредителей.

Чтобы привлечь полезных рептилий, рекомендуют оставлять на огороде участки естественной растительности, добавлять в ландшафт больше камней и обустраивать для ящериц удобные места для ночевки – поленья или небольшие водоемы.