Самарец отправится под суд за помощь в «покупке» военного билета

Уголовное дело уже передано в Промышленный районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местного жителя. Мужчину обвиняют в обещании и предложении посредничества во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Самары.

Следствие полагает, что самарец предложил другому человеку приобрести военный билет с отметкой «Ограниченно годен» к воинской службе. Он уверял, что может предоставить документ за деньги, поскольку у него есть связи в военкомате. Его собеседник согласился и передал обвиняемому 130 тысяч рублей. Сразу после этого «торговца» задержали сотрудники ОЭБ и ПК У МВД России по Самаре.

Прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь судьбу самарца будет решать суд.