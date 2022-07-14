В Самарской области 22-летняя девушка-водитель на «Приоре» сбила пешехода

Девушка выезжала из автосервиса и не заметила пешехода. Фото ГУ МВД по Самарской области

В среду, 13 июля, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Небольшая авария случилась в 10:30. Девушка выезжала на «Приоре» из здания автосервиса на улице Заставной. Автомобиль двигался задним ходом. В этот момент позади машины оказался 24-летний пешеход. Водитель не заметила его и наехала на молодого человека.

Отмечается, что пострадавший самостоятельно добрался до медучреждения. Ему назначили амбулаторное лечение.

В общий сложности за прошедшие сутки на территории Самарской области было зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали четыре человека.