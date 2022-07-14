12 дворов благоустроят в Ленинском районе Самары в 2022 году

Во дворах появятся новые скамейки, урны, детские и спортивные площадки / Фото: администрация Самары

В Ленинском районе Самары в 2022 году благоустроят 12 дворов. На нескольких площадках работы уже завершены, на других – в самом разгаре. Территории приводят в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- Что появится в конкретном дворе, решают жители. Это может быть детский комплекс, спортивная площадка, новые лавочки, освещение и парковочные места, - отметили в городской администрации.

К примеру, во дворе на улице Прибрежной, 10 планируется обустроить новую спортплощадку с брусьями, турниками и скамьей с упором. Сейчас там идут подготовительные работы. До 1 сентября 2022 года подрядчик должен установить лавочки и урны. Новая спортплощадка также появится во дворе на улице. Маяковского, 2.

Напомним, в 2022 году в Самаре собираются обновить пять общественных пространств и более 55 дворов. На все объекты уже вышли подрядчики.