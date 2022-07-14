Юные нефтегорцы стали победителями всероссийского конкурса «Поколения М»

Фото Дарьи Цыгановой

В число победителей конкурсов в номинациях фото и танцы вошли школьницы из Нефтегорска - Дарья Цыганова и Варвара Князева.

В течение года на сайте «Поколения М» проходили онлайн-конкурсы в двенадцати творческих номинациях. В них приняли участие тысячи детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков России. Ребята смотрели видеоуроки по актерскому мастерству, вокалу, танцам, живописи, фотографии и другим видам искусства, создавали собственные работы и выкладывали их на сайт «Поколения М». Работы оценивали настоящие профессионалы - певица Полина Гагарина, аниматор Константин Бронзит, телеведущая Оксана Федорова, модельер Игорь Гуляев, артисты балета «Тодес», преподаватели ГИТИСа, создатели легендарного мультсериала «Смешарики» и другие признанные деятели культуры.

Приз в специальной номинации жюри фотоконкурса «Life-фото» получила двенадцатилетняя Дарья Цыганова из Нефтегорска. Ее фотография с пойманной в объектив стаей птиц на фоне закатного неба, была удостоена специального приза от жюри, которое возглавил известный фотограф, создатель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» и мастер «Поколения М» Василий Прудников.

В число лучших танцоров вошла пятнадцатилетняя Варвара Князева с хореографической зарисовкой с лентами. Девушка занимается танцами с пяти лет, уже закончила обучение в студии, но продолжает ходить на занятия, так как не представляет своей жизни без танцевального искусства. Варвара – очень творческий человек, кроме хореографии занимается также вокалом, четыре раза девочка была участницей творческих смен в «Артеке».

«Ребята из Самарской области не первый год активно участвуют во всероссийских этапах «Поколения М» и занимают призовые места. Наши победители выставлялись в Третьяковской галерее, ездили на стажировки в Москву, создавали модные коллекции, выступали со звездами на музыкальной сцене. Радует, что с каждым годом все больше детей и подростков стремятся к творческой самореализации. Так, в этом году Самарская область заняла первое место среди 57 регионов по числу участников фотоконкурса. Благодаря «Поколению М» одаренные ребята, независимо от места проживания, получают обратную связь от настоящих звезд и могут максимально проявить себя», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену