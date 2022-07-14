В Самаре загорелось деревянное жилище отшельника в районе Студеного оврага

Локализовать пожар удалось в седьмом часу вечера. Фото: департамент городского хозяйства и экологии Самары

В среду, 13 июля, на окраине Самары произошел пожар, в котором пострадало жилище местного отшельника. Информацию о происшествии сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

По данным властей, ЧП произошло в районе Студеного оврага, близ горы Барсук. Возгорание началось в деревянных постройках, которые отшельник возвел в лесу.

Отшельник самостоятельно воздвиг постройки в лесу. Фото: департамент городского хозяйства и экологии Самары

На месте пожара работали сотрудники МЧС. Локализовать пламя удалось в седьмом часу вечера. Отмечается, что лес и деревья не пострадали.

От возгорания пострадала относительно небольшая территория. Фото: департамент городского хозяйства и экологии Самары

В данный момент представители департамента и спасатели остаются на месте происшествия. Они организовали дежурство, чтобы избежать повторного возгорания.

Отметим, что вечером 13 июля жители Самары наблюдали клубы дыма в районе Студеного оврага. Связаны эти два возгорания или нет пока неизвестно.

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