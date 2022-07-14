Пять мостов отремонтируют на трассе Самара – Бугуруслан в 2022 году

Мосты обновят по дорожному нацпроекту

В Самарской области в 2022 году отремонтируют пять мостов на трассе Самара – Бугуруслан. Путепроводы приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Так, рабочие уже отремонтировали железнодорожный мост на 31+310 км. Они укрепили конусы, обновили пролетные строения и опоры, а также покрасили их.

Путепроводы на 30+140 и 33+260 км готовы более чем на 50%. Дорожники демонтировали старые деформационные швы и барьерные ограждения, отремонтировали и покрасили бетонные поверхности опор и пролетных строений, привели в порядок перильные ограждения и лестницы. Сейчас специалисты приступили к укладке асфальта.

Еще два моста отремонтируют в Похвистневском районе: через Суходол (на 159+885 км) и через Камышлу (161+540 км). На одном из них начались подготовительные работы, а на другом дорожники уже сняли старый асфальт и занялись обновлением барьерного и перильного ограждений.