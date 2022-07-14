TikTok может возобновить полноценную работу в России с 27 сентября 2022 года

Осенью TikTok станет доступнее для россиян Фото: Shutterstock

Названа дата разблокировки социальной сети TikTok в России. Сервис, где пользователи могли выкладывать короткие видео, полностью заработает 27 сентября 2022 года, пишет ФАН.

Напомним, TikTok ввел ограничения для россиян в марте. Жителям страны запретили выкладывать новые ролики и проводить стримы, а потом приложение исчезло из App Store. В итоге российским пользователям осталось только просматривать чужой контент. Правда, остались две лазейки – публиковать видео с помощью старой версии приложения или VPN-сервисов.

Планируется, что осенью популярная среди молодых людей соцсеть заработает в привычном режиме и пользователи вновь смогут размещать свои ролики.