Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 8:51

TikTok может возобновить полноценную работу в России с 27 сентября 2022 года

Сейчас жители страны не могут выкладывать в соцсети свои ролики
Анастасия ФИЛАТОВА
Осенью TikTok станет доступнее для россиян

Осенью TikTok станет доступнее для россиян

Фото: Shutterstock

Названа дата разблокировки социальной сети TikTok в России. Сервис, где пользователи могли выкладывать короткие видео, полностью заработает 27 сентября 2022 года, пишет ФАН.

Напомним, TikTok ввел ограничения для россиян в марте. Жителям страны запретили выкладывать новые ролики и проводить стримы, а потом приложение исчезло из App Store. В итоге российским пользователям осталось только просматривать чужой контент. Правда, остались две лазейки – публиковать видео с помощью старой версии приложения или VPN-сервисов.

Планируется, что осенью популярная среди молодых людей соцсеть заработает в привычном режиме и пользователи вновь смогут размещать свои ролики.