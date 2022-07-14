В Самарской области члена ОПГ «Мингалишева» отправили в колонию на 9,5 лет

Запрещенные вещества были упакованы в полиэтиленовые свертки / Фото: УФСБ по Самарской области

Сызранский городской суд вынес приговор члену ОПГ «Мингалишева». Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Самарской области.

Силовики нашли у бандита более 2 кг запрещенных веществ. Среди них: 1,2 кг героина, 1,1 кг гашиша и метанона, а также свыше 37 г кокаина. Все эти вещества были упакованы в несколько полиэтиленовых свертков.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.