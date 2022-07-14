Самарский слесарь спас человека во время бури на Волге

Сотрудник ООО "РКС-Самара" стал лучшим работником июня. Фото: ООО "РКС-Самара"

Сотрудник ООО «РКС-Самара» стал для своих коллег настоящим героем. Слесарь-ремонтник 6 разряда НФС-2 и, по совместительству, судоводитель катера Александр Шпынов спас человека, который оказался в воде. Подробности этой истории сообщили в пресс-службе ООО «РКС-Самара».

Все происходило 7 июня около острова Коровий. Здесь Александр Шпынов проводил отбор проб вместе с сотрудниками ГОКС. Работа была завершена и команда отправилась в обратный путь. Однако внимание Александр привлекла страшная картина: в воде плавала перевернутая байдарка, а рядом с ней находился человек. Ситуацию осложняла небольшая буря - сильный ветер, большие волны.

Александр Шпынов действовал решительно. Мужчина направил катер к пострадавшему, однако поднять его на борт не удалось - он был пристегнут к байдарке страховочным канатом. В результате пострадавшего отбуксировали к берегу вместе с лодкой.

Коллектив «РКС-Самара» оценил действия сотрудника - Александр Шпынов был признан лучшим сотрудником июня.

- Уверен, что действия Александра Михайловича помогли избежать трагедии. У вас не только большой опыт навигации на Волге, но и неравнодушное отношение к людям, - обратился к Александру главный управляющий директор.

Отмечается, что благодарственное письмо получила и супруга Александра - Галина Шпынова. По словам женщины, ее муж всегда готов прийти на помощь на другим, по другому не может быть.