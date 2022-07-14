В Самаре появилось видео укладки последней балки развязки на улице Ново-Садовой

Специалисты установили последнюю балку. Фото: скриншот видео Евгения Щекина

В Самаре продолжается строительство развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Строительство эстакады близится к завершению.

Городской блогер Евгений Щекин поделился видео строительства в социальных сетях. Он снял работу с высоты птичьего полета. Специалисты установили последнюю балку эстакады. Развязка и съезды теперь имеют более четкие очертания.

Напомним, что к реконструкции приступили еще в прошлом году. Рабочие за это время успели расширить дублер и переложить коммуникации. Завершить строительство планируют в 2023 году.