В Самарской области 14 июля 2022 года выявили коронавирус у 61 человека

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 32 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 14 июля 2022 года, в Самарской области выявили коронавирус еще у 61 человека. Общее число случаев заражения теперь составляет 386 502, сообщает оперштаб.

В Самаре диагноз подтвердился у 23 жителей, в Тольятти – у 12, а в Сызрани – 5. В Отрадном прибавилось 4 ковид-пациента, а в Новокуйбышевске и Похвистневе – по 3.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 32 человека. Еще 32 жителя региона благополучно завершили лечение. За все время победить коронавирус смогли уже 377 930 пациента.

К сожалению, скончался еще один больной с КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 7 911 смертельных случаев.