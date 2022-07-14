Из Покровского собора в Самаре вынесут всю церковную утварь

В здании приведут в порядок и фасад, и внутреннюю отделку Фото: Ольга НОВИКОВА

В Покровском соборе в Самаре стартовала реконструкция. Сейчас всю церковную утварь там оборачивают пленкой, после этого ее вынесут из здания. Ход работ 14 июля оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фасад и двери исторического здания уже были отреставрированы ранее. Однако у настоятеля храма возникли серьезные претензии к качеству проведенных работ: новая краска уже облетает, обнаружены дефекты кровли. Однако привлечь недобросовестного подрядчика к ответственности непросто - компания находится в стадии банкротства.

- Сейчас нужно подавать в суд на подрядчика, даже если мы понимаем, что не дождемся от него возмещения ущерба, - отметил Александр Хинштейн. - Только после того, как мы получим судебное решение, мы сможем снова выделить бюджетные средства на проведение реставрационных работ. Если решение суда получим в ближайшее время, то средства сможем заложить уже на 2023 год.

Одновременно заключен контракт на внутреннюю отделку храма.

- Проект уже разработан, все работы разделены на три этапа, - пояснил представитель компании-подрядчика. - Мы работаем даже с опережением графика и рассчитываем через год работы завершить.

Сейчас рабочие огородили ремонтируемый участок действующего храма и оборачивают церковную утварь пленкой. После этого ее вынесут из церкви, чтобы освободить площадку. Следующим этапом планируется укрепить пол, по которому сейчас идут серьезные трещины. Для этого не только сменят перекрытия, но и вобьют сваи. После этого планируется обновить инженерные коммуникации.

Также проект реставрации предусматривает восстановление настенной росписи Покровского собора. К этим работам реставраторы приступят в 2023 году.