В Самарской области задержали водителя с правами, распечатанными на принтере

Сотрудники полиции задержали водителя грузовика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции в ходе проверки остановили автомобилиста. Оказалось, что у водителя поддельные права.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленника остановили на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Мужчина был за рулем грузовика «DАF». Инспекторы проверили документы и выразили сомнения в подлинности водительских прав.

Оказалось, мужчина распечатал документ на принтере. В отношении жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье о подделке и изготовлении документов.