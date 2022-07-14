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Происшествия14 июля 2022 10:57

В Самарской области задержали водителя с правами, распечатанными на принтере

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции задержали водителя грузовика

Сотрудники полиции задержали водителя грузовика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции в ходе проверки остановили автомобилиста. Оказалось, что у водителя поддельные права.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленника остановили на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Мужчина был за рулем грузовика «DАF». Инспекторы проверили документы и выразили сомнения в подлинности водительских прав.

Оказалось, мужчина распечатал документ на принтере. В отношении жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье о подделке и изготовлении документов.