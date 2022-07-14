В Иверском монастыре в Самаре восстанавливают сестринский корпус в июле 2022 года

Здание ремонтируются в рамках проекта "Историческая память" Фото: Ольга НОВИКОВА

В Иверском монастыре в Самаре восстанавливают сестринский корпус № 1 в июле 2022 года. В корпусе предусмотрены кельи для послушниц и монахинь, а также ремесленные швейные мастерские. Ход работ по реконструкции старинного здания по проекту "Историческая память" 14 июля проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас работы по приведению здания в порядок практически завершены. Пол в коридорах на трех этажах сестринского корпуса выложен плиткой, повторяющий исторический рисунок. Полностью отремонтированы кельи, а в помещениях мастерских предусмотрели дополнительное освещение.

- Сейчас в монастыре пять десятков сестёр, из них 12 ждут окончания ремонта в монастырской гостинице, - рассказала журналисту "КП-Самара" матушка Феодосия. - Но мы уверены - будет свободное место - будут и новые обитательницы.

Матушка Феодосия рассказала, что после ремонта появятся новые обитательницы Фото: Ольга НОВИКОВА

Сейчас рабочим осталось привести в порядок только чердак.

- Эти площади при грамотно подходе тоже можно использовать, - отметил Александр Хинштейн.

Напомним, в рамках проекта "Историческая память" в конце 2020 года завершились реставрация фасада и отделка интерьеров Трапезного храма Иверского монастыря. А к осени будет полностью приведен в порядок и сестринский корпус № 1.