В Самарскую область 15 июля 2022 года придут ливни, грозы и град

Несмотря на дожди, погода в регионе будет довольно теплой Фото: Антон СЕНЬКО

В четверг, 14 июля, в Самарской области немного изменилась погода. Жара отступила, а ей на смену пришли комфортные температуры воздуха, прохладный ветер и небольшие дожди. Однако синоптики отмечают, что погодные сюрпризы на этом не закончатся. Непогода сохранится вплоть до пятницы, сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Ночью и утром 15 июля в Самарской области ожидается сильный дождь, ливень, гроза. Во время грозы порывы ветра достигнут 15-20 м/с, возможен град. Объявлен желтый уровень опасности, - информирует региональное ГУ МЧС.

Отметим, что температура воздуха днем 15 июля составит 21-26 градус тепла. Согласно прогнозу, дожди сохранятся до субботы, но будут небольшими. А в воскресенье, 17 июля, самарцев ждет небольшая облачность, без существенных осадков. Столбик термометра вновь поднимется до +29 градусов.