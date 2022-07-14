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Общество14 июля 2022 11:23

В Самаре продолжают перевооружение теплотрасс на 15 объектах

Областной центр подготавливают к отопительному сезону
Алена ПРОВКИНА
В областном центре проводят перевооружение теплотрасс. Фото: городская администрация

В областном центре проводят перевооружение теплотрасс. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают проводить работы по перевооружению теплотрасс. Работы запланированы на 20 участках.

По сообщению городской администрации, на данный момент работы проводят на 15 объектах. Специалисты профильных ведомств обсуждают ход перекладок и темпы работы. Отмечают, что большая часть финансирования направлена в Куйбышевский район, где скорректируют схему теплоснабжения и построят две котельные.

Под особым вниманием рабочих находятся объекты, расположенные рядом с социальными учреждениями. Завершить комплекс подготовительных работ планируют к 25 августа 2022 года.